В ОНФ предложили разработать стандартные проекты ФАПов

Спрос на фельдшерско-акушерские пункты в регионах по-прежнему большой, заявил руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев.

"Мы проанализировали сообщения, которые поступили на прямую линию президента в декабре. Так, построить фельдшерско-акушерские пункты просят жители населенных пунктов в 14 регионах", - сказал он, выступая на круглом столе ОНФ, посвященном модернизации первичного звена, в пятницу, 26 февраля.

При этом Алексеев предложил стандартизировать строительство ФАПов. По его словам, это нужно, в том числе для того, чтобы не зря были потрачены средства из федерального бюджета. Руководитель Бюро расследований ОНФ отметил, что сегодня стоимость строительства самого дорогого и самого дешевого фельдшерско-акушерского пункта отличается в 6 раз, при этом по площади объекты могут быть одинаковыми. Средняя цена одного квадратного метра составляет 64 тысячи рублей, тогда как нормативы Минстроя на строительство даже жилых помещений в среднем по регионам значительно ниже. А большинстве случаев ФАП - это всего лишь железная конструкция.

Сроки сдачи готовых объектов варьируются от 15 до 282 дней. То есть, где-то их возводят всего полмесяца, а где-то строительство растягивается на девять-десять месяцев. Не прослеживается зависимость размера ФАПа от численности населения, которое он обслуживает. Например, в Карачаево-Черкессии площадь фельдшерско-акушерского пункта всего 69 квадратных метров, а в населенном пункте, где он построен, проживает 2 тысячи человек. В Приморском крае фельдшерско-акушерский пункт в два раза больше и рассчитан всего на 72 жителя.

В то же время, подчеркнул Алексеев, сегодня значительно увеличилось число участников на торгах, которые готовы строить фельдшерско-акушерские пункты, улучшилась ситуация с гарантиями. По итогам 2019 года почти у 40% ФАПов она заканчивалась с момента ввода их в эксплуатацию, что не правильно. Сегодня таких объектов только 21%.

Между тем, в Минздраве подчеркнули, что в этом году количество новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности может увеличиться в три раза. За последние три года были построены более 850 новых пунктов оказания первичной медпомощи, еще 1,3 тысячи модернизированы.