В Пироговском центре начали пересаживать пациентам собственные зубы

Аутотрансплантацию зубов - операцию по пересадке собственных зубов в лунки удаленных - начали выполнять в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова в Москве. По итогам наблюдения за первыми пациентами, пересаженные зубы успешно прижились без каких-либо осложнений, сообщили сегодня в центре.

Чаще всего для таких операций используют т.н. "зубы мудрости". Сначала на место удаленного больного зуба ставится трехмерная модель пересаживаемого, ее изготавливают на 3D-принтере. В момент пересадки уже "живого" зуба на него накладывается шина для стабилизации, которая удерживает его в течение 2-х недель. За это время зуб "приживается" на новом месте, после чего по показаниям проводится лечение его каналов (депульпация).

"Пересаженный зуб прирастает в новой лунке за счет связки, которая остается на корне. Затем происходит образование новой костной ткани, и зуб полностью укрепляется в лунке", - объясняет стоматолог-хирург, проводящий аутотрансплантацию, Виталий Фуог.

После пересадки зуба назначается антибиотикотерапия и устанавливаются ограничения по приему пищи на стороне пересадки на 1 месяц.

По словам заведующего отделением стоматологии клинико-диагностического центра "Арбатский" Пироговского центра Елены Веденевой, аутотрансплантация собственного здорового зуба пациента является альтернативой установке имплантата, при этом метод лечения подбирается индивидуально для каждого пациента.

Еще один интересный метод, с помощью которого пациентам сохраняют "сложные" зубы - это апикальная хирургия , микрохирургическое вмешательство на верхушке корня зуба, которое заключается в обработке и пломбировании канала корня зуба под контролем операционного микроскопа.

"Операция позволяет сохранить зуб от удаления, поскольку устраняет причины воспаления на корне, а именно бактериальную инфекцию в канале корня зуба. Методика применяется, когда обычное лечение через коронковую часть зуба невозможно. В среднем через три месяца костный дефект, где было воспаление, восстанавливается, и зуб становится полностью функциональным", - говорится в сообщении Пироговского центра.