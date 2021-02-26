В России появятся школьные спортивные лиги

Школьные спортивные клубы могут появиться в каждом общеобразовательном учреждении до 2024 года, а школьные лиги - в каждом регионе и муниципалитете. Такие меры предусматривает новая редакция Межотраслевой программы развития школьного спорта, которую утвердили Минпросвещения и Минспорта.

- Программа поможет увеличить число детей, занимающихся спортом, и усовершенствовать физкультурно-спортивную работу. В ней также отражено проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов по физкультуре и спорту, - сообщает Министерство просвещения в своих соцсетях. - Собственные межведомственные программы по развитию школьного спорта в регионах должны появиться уже в этом году.