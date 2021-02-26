В России проходит серия полуфиналов "Учитель будущего. Студенты"

Сегодня в Томском государственном педагогическом университете объявят победителей первого полуфинала профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей").

- Цель - поиск и поддержка перспективных студентов, которые планируют связать свою жизнь с учительской профессией. Мы рады, что активные, талантливые студенты разных специальностей планируют стать учителями. Очные испытания позволят сформировать каждому участнику компетенции, получить опыт командной работы , - рассказал руководитель проекта Андрей Богданцев. - Конкурс "Учитель будущего. Студенты" показывает, что в учительскую профессию планируют прийти не только студенты педагогических специальностей, но и, например, технических.

От Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в полуфинале принимают участие 83 студента. Участники прошли комплексную оценку психолого-педагогических компетенций и навыков. Затем - кейс-турнир (решение психолого-педагогических кейсов); Проектный спринт "Школа будущего" (разработка решений для конкретных школ региона); Игра "Педагогический ориентир". В ходе полуфинала также прошли нетворкинг, педагогические мастерские и панельная дискуссия "Образ учителя будущего. Какого выпускника ждут в школе?".

Победители полуфинала примут участие в финале конкурса. Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также в Образовательном центре "Сириус".

Напомним, профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование" при поддержке министерства просвещения. Оргкомитет возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Конкурс проходит впервые, и более 12 тысяч студентов заявились на участие в нем. На первом месте по популярности среди участников русский язык, на втором - психология и педагогика, на третьем - история, также популярны: обществознание, метапредметная область, математика, иностранные языки, физика и информатика.

Межрегиональные полуфиналы стартовали с Томска. Они пройдут еще в пяти регионах. Для участников Уральского федерального округа - в начале марта в Екатеринбурге на площадке Уральского государственного педагогического университета. Сюда съедутся и поборются за выход в финал 100 студентов. Участников ждут реальные ситуации из повседневной школьной жизни: предстоит придумать для них решения.

Участники Приволжского федерального округа встретятся в Нижнем Новгороде с 9 по 11 марта в Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина. Совмещенный полуфинал Южного и Северо-Кавказского федеральных округов состоится в Анапе, во Всероссийском детском центре "Смена" с 25 по 27 марта. Полуфинал в Центральном федеральном округе готовят в Ярославле, в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского с 31 марта по 2 апреля. Полуфинал в Северо-Западном федеральном округе ожидается в Калининграде, в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта с 7 по 9 апреля.