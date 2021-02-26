В Российскую академию образования набирают новых академиков

Российская академия образования 27-28 мая проведет выборы академиков и членов-корреспондентов РАО.

Всего доступны 32 вакансии (15 академиков и 17 членов-корреспондентов), треть из которых предназначены для молодых исследователей.

В каких отделениях можно стать академиком? Философии образования и теоретической педагогики, психологии и возрастной физиологии, общего среднего образования, профессионального образования, образования и культуры и Отделения российской словесности.

Какие документы и куда подавать? Это можно узнать на сайте РАО.