РПЛ перенесла матчи ЦСКА - "Ахмат" и "Краснодар" - "Динамо"

Российская премьер-лига (РПЛ) изменила даты проведения двух матчей турнира - между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом", "Краснодаром" и столичным "Динамо" в рамках 21-го и 23-го туров соответственно. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Матч ЦСКА и "Ахмата" перенесен с 8 на 6 марта. Игра в Москве начнется в 14.00 мск.

"Краснодар" и "Динамо" должны были встретиться 21 марта. Сейчас принято решение, что поединок состоится 18 марта в столице Кубани и начнется в 19.00.