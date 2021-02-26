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26.02.2021 17:44
Рубрика: Спорт

РПЛ перенесла матчи ЦСКА - "Ахмат" и "Краснодар" - "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Российская премьер-лига (РПЛ) изменила даты проведения двух матчей турнира - между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом", "Краснодаром" и столичным "Динамо" в рамках 21-го и 23-го туров соответственно. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Фото: Михаил Синицын
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Матч ЦСКА и "Ахмата" перенесен с 8 на 6 марта. Игра в Москве начнется в 14.00 мск.

"Краснодар" и "Динамо" должны были встретиться 21 марта. Сейчас принято решение, что поединок состоится 18 марта в столице Кубани и начнется в 19.00.

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