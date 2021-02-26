В Сети пройдет онлайн-фестиваль Европейского кино

Вот мы и дожили до той поры, когда мультимедийные платформы и интернет-кинотеатры организовывают в Сети свои виртуальные кинофестивали. Такие киносмотры были предсказуемы, и вот их пора наступила. При этом подчеркнем, что онлайн-фестивали - явление зрителям знакомое. Например, фестиваль французского кино, который ежегодно делает UNIFRANCE, киносмотр "РГ" - "Дубль Дв@" - у него за 10 лет сформировалась своя аудитория, и в этом году он пройдет в очередной раз. Новость в том, что фестивали стали делать стриминговые платформы. А именно - мультимедийный сервис Okko, который сообщил, что приглашает своих пользователей на фестиваль Европейского кино, который пройдет онлайн с 2 марта по 2 апреля.

Фестиваль организован Представительством Европейского Союза в России при поддержке посольств и культурных центров стран, входящих в Союз. Таким образом, зрители имеют возможность знакомиться с лучшими фильмами, снятыми в Европе за последние несколько лет.

Все фильмы фестиваля будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Их можно будет смотреть во всех регионах России. Всего представлено 27 картин: каждая страна Европейского Союза представлена в программе своим фильмом. Все киноленты получили хорошие отзывы критиков и были отмечены престижными наградами, включая номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

С первого дня фестиваля у зрителей будет доступ к большей части фильмов: драме "Письма из Антарктиды" (Болгария), комедии "Клоун навсегда" (Дания), драме "Обычное место" (Италия), триллеру "Правосудие точка нет" (Люксембург), мелодраме "Хомо Новус" (Латвия), драме "Адвокат" (Литва), детективу с элементами ужаса "Плакучий дом в Кале" (Мальта), приключенческому фильму "Клуб уродливых детей" (Нидерланды), драме "Последняя ванна" (Португалия), комедии "Как можно дальше отсюда" (Польша), драме с элементами комедии "Конституция Республики Хорватии" (Хорватия), комедии "Король Атлантиды" (Швеция), драме "Мо" (Румыния), триллеру "Амнистия" (Словакия) и комедии "В погоне за единорогами" (Эстония).

Помимо этого, в программе есть фильмы с временным лимитом на просмотр. Например, 2 марта можно смотреть такие картины, как триллер "Зал ожидания" (Кипр) - будет доступен на платформе до 6 марта; приключенческий фильм "Девочки" (Испания) - также до 6 марта; драмы "Остров безумия" (Ирландия) - до 8 марта и "Штраф" (Греция) - до 16 марта. А 6 марта на платформе появятся комедии "Босоногий император" (Бельгия) и "Ты и я" (Франция) - доступны будут лишь до 7 марта. 13 марта откроется доступ к спортивной драме "Цыганская королева" (Австрия), трагикомедии "Собственники" (Чехия) и фэнтези драма "Глас Господа" (Венгрия). Все эти фильмы можно смотреть до 14 марта. Комедия "Аврора" (Финляндия) - "откроется" 20 марта, как и черная комедия "Стой на месте" (Германия) и драма "Не забывай дышать" (Словения) - эти картины будут доступны до 21 марта.

У зрителей кинофестиваля будет возможность не только познакомиться с образцами современного киноискусства Европы, но и пообщаться с создателями картин. Запланирована серия онлайн-встреч: две состоятся на базе специального сервиса платформы Okko "Премьера", а остальные пройдут на платформе ZOOM. 2 марта в 20:00 создатели фильма "Король Атлантиды" (Швеция) - продюсер и сценарист Симон Сеттергрен и режиссер Сони Йергенсен - представят зрителям свою работу. В прямом эфире Симон расскажет о том, как личная история о родственнике с шизофренией подтолкнула на написание сценария, а также как работать с темой ментального здоровья в жанре драмы-комедии. Сони же поделится со зрителями премьерного показа опытом работы в паре с другим режиссером Мариной Нюстрём. Во время live-трансляции зрители смогут общаться и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции и задавать вопросы гостям.

В рамках кинофестиваля также пройдут дискуссии, к участию в которых приглашены режиссеры картин, представленных в программе, а также российские кинокритики. Так, 10 марта спикеры обсудят тему "женского начала" в кино. Речь пойдет о специфике художественного видения женщин, создающих фильмы, и о том, какую поддержку они получают в процессе работы. А 24 марта эксперты поделятся своими соображениями относительно того, какие истории станут наиболее актуальными в фильмах ближайшего будущего. Дополнительную информацию о фильмах можно найти на официальном сайте фестиваля.