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26.02.2021 16:52
Рубрика: Общество

В Великобритании нашли уникальный 3000-летний наконечник копья

Текст: Денис Передельский

В Великобритании на пляже Джерси археолог-любитель Джей Корник при помощи металлоискателя обнаружил прекрасно сохранившийся наконечник копья, аналогов которому, как говорят ученые, в королевстве нет. Об этом сообщает издание Jersey Evening Post.

Фото: iStock
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Артефакт был найден на Нормандских островах, для которых подобная находка огромная редкость. Речь идет о предмете, который эксперты изначально охарактеризовали как металлическое острие бронзового века. Детальный анализ позволил установить, что этот предмет является наконечником копья.

Его возраст удалось установить по остаткам древка. Радиоуглеродное датирование показало, что наконечник был выкован в период между 1207 и 1004 годами до нашей эры, то есть его возраст составляет как минимум три тысячи лет.

По словам Ольги Финч, куратора археологии Jersey Heritage, данная находка для Джерси является "действительно захватывающей". Эксперт отметила, что найденный наконечник не имеет себе аналогов. Он не похож ни на один другой предмет бронзового века, когда-либо обнаруженный на Британских островах.

Кроме того, подобные артефакты, как правило, находятся в составе кладов. Если уже археологи и находят металлическое оружие или его элементы, то не в единственном экземпляре. В данном же случае наконечник покоился под слоем песка в абсолютном одиночестве, что не характерно для того периода времени.

Впечатлило экспертов и его состояние - артефакт на удивление хорошо сохранился. Глядя на него, можно подумать, что он был утерян несколько десятков лет назад. Ученые предполагают, что наконечник мог быть закопан в землю в качестве подношения богам при проведении какого-то ритуала.

Фото: iStock
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"Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере, - признался хранитель музея Jersey Heritage Нил Махрер, который проводил реставрацию артефакта. - Древко копья настолько хорошо сохранилось, что позволило нам провести датирование и обнаружить, что оно было изготовлено более трех тысяч лет назад".

Также удалось установить, что древко было сделано из клена. В этом ничего необычного нет: в период бронзового века это дерево наиболее широко использовалось для изготовления оружия.

Британские археологи теперь намерены связаться с экспертами из других стран. Обмен информации, возможно, поможет установить место происхождения наконечника. Ученые сомневаются в том, что данный артефакт мог быть изготовлен на Нормандских островах.

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