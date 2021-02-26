Руководимый наставником обладателей "золота" лондонской Олимпиады-2012 Владимиром Алекно "Зенит-Казань" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде победил титулованный польский клуб "Скра" (Белхатув) - 3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:19).

Ответная игра состоится 4 марта в Татарстане. Для гарантированного выхода в полуфинал казанцам дома нужно взять две партии. Если же гости смогут одержать победу 3:0 или 3:1, то арбитр по регламенту для определения сильнейшего назначит экстра-сет до 15 набранных одним из соперников очков (или до разрыва в два мяча).

В Белхатуве, где зал вмещает 2700 болельщиков, команды из-за коронавирусных ограничений на территории Польши были вынуждены играть без зрителей. "Скра" - команда хорошо известная, долгое время была гегемоном своего национального первенства, выиграв семь титулов подряд (2005-2011), затем клуб добавил еще пару титулов (2014, 2018). Ну и нельзя забывать, то именно сборная Польши поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета по итогам двух последних чемпионатов мира - в 2014 и 2018 годах.

Интересно, что доигровщик нынешнего состава ВК "Зенит-Казань" Бартош Беднож выступал в Белхатуве два сезона (2016/17, 2017/18). И если бы на игре присутствовали зрители, то они бы готовы были тепло поприветствовать своего бывшего волейболиста. Поклонники летающего мяча в Польше болеют горячо, громко, но с большим уважением к мастерам игры. Причем именно Беднож стал лучшим бомбардиром встречи, заработав для своей российской команды 22 очка. На один выигранный мяч меньше у диагонального нападающего сборной нашей страны казанца Максима Михайлова.

- Я доволен. Мы показали, что можем играть в хороший волейбол против здорово подготовленной в техническом плане команды, - сказал Беднож после матча. - Я знал, что у "Скры" были трудные периоды в этом сезоне польской лиги, но заранее предупредил своих партнеров: в Лиге чемпионов у клуба из Белхатува постоянно боевой настрой и все будет по-другому. Отлично, что мы взяли в гостях полноценные три очка за победу в четырех сетах. В Казани нам снова предстоит проделать хорошую работу, но задача немного облегчается благодаря заделу на чужой площадке.

В розыгрыше второго по значимости на континенте Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) становится очень большой вероятность чисто российского решающего противостояния за титул. В первых играх полуфинала наши клубы одолели своих зарубежных оппонентов в домашних стенах. Столичные динамовцы победили французский "Монпелье" - 3:1 (25:21, 25:16, 13:25, 25:21), а питерский "Зенит" под началом главного тренера сборной России финна Туомаса Саммелвуо взял верх над бельгийским "Маасейком" также в четырех партиях - 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 26:24).

Поскольку по коронавирусным ограничениям у нас в центральных регионах сейчас некоторое послабление, то волейболисты смогли сыграть при весьма внушительной аудитории. В Москве собралось полторы тысячи болельщиков, а в городе на Неве еще больше - 2000. Ответные игры назначены на 3 марта в Бельгии и на 4-е число во французском местечке Кастельно-ле-Лез.