Врачи объяснили, что делать заболевшим после прививки от COVID-19

Чтобы сформировался надежный иммунитет, как известно, необходимо дважды вводить "Спутник V" с перерывом в несколько недель. При этом никто не застрахован от ОРВИ после прививки. Что делать в этом случае, рассказали специалисты.

Врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что при простуде после вакцинации лечиться нужно по известной схеме.

"Принимать, если надо, жаропонижающие препараты, обильное теплое питье", - уточнил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Вторую прививку нужно сделать после того, когда нормализуется температура.

По словам доктора биологических наук Александра Чепурнова, введение препарата можно отсрочить - до полного выздоровления. На какой срок, решит специалист.

"О дате повторной инъекции лучше договориться с вашим вакцинологом", - подчеркнул старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.