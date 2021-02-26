За год спрос на земельные участки вырос на 37 процентов

Спрос земельные участки за год прибавил 37%, выяснили аналитики Авито Недвижимость. Наибольший интерес покупатели проявили к земле категорий СНТ и ДНП, спрос на которые вырос на 48%. Востребованность участков ИЖС увеличилась на 36%.

Больше всего людей интересуют участки под круглогодичную застройку. Поэтому 68% спроса приходится на участки ИЖС. Земли СНТ и ДНП занимают 29% общего объема спроса. Только 4% покупателей готовы рассматривать вариант покупки земель промназначения.

Динамика спроса на землю в течение 2020 года была неоднородной. Основной ажиотаж пришелся на II квартал, когда в стране был объявлен режим самоизоляции. Спрос стал снижаться и достиг минимальных по году значений с окончанием дачного сезона. Однако он и сегодня превышает показатели 2019 года.

При этом аналитики не отметили повышения цен на земельные участки, которое традиционно следует за ростом спроса. Напротив, по итогам 2020 года стоимость сотки земли оказалась ниже, чем в 2019 году. Что сделало участки инвестиционно привлекательными. Средняя стоимость сотки земли ИЖС составила 39 271 рубль, а СНТ и ДНП - 28 793 рублей. Земля промышленного назначения оказалась самой дорогой - в среднем 87 219 рублей за сотку. А к концу года цена на эту категорию земель прибавила еще 9%.

Больше всего спрос на участки под застройку вырос вблизи мегаполисов. В Ленинградской области - в два с лишним раза, в Московской - в 1,8 раз. Любопытно, что выросло и предложение. Вслед за спросом на рынок стали выводится участки, о продаже которых собственники задумывались, но не спешили. Многие из них поняли, что сейчас самое удачное время найти покупателя и получить с продажи земли максимальную прибыль.