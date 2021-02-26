Зачем приемные родители уходят в наставники

За последние десять лет большинство детей-сирот обрели семью и родителей. Как изменилось приемное родительство за последнее время? Повлияла ли пандемия на усыновление? Об этом наш разговор с автором и руководителем портала "Усыновите.ру" Арменом Поповым.

Армен, какие изменения произошли в приемном родительстве за последнее время?

Армен Попов: Сегодня происходит стремительная профессионализация приемного родительства. За последние годы более 140 тысяч детей ушли в приемные семьи. Но это не значит, что мы решили более 140 тысяч детских проблем. Дети ушли в семьи и принесли туда свои травмы, психологические проблемы. И часто родителям приходится сталкиваться с тем, о чем они и не подозревали. Вот здесь мы увидели множество вопросов: уровень подготовки родителей оказался недостаточно высок, родителей не готовят на должном уровне к возможным проблемам. Недостаточное количество служб сопровождения и недостаточное качество тоже играет свою роль. Они призваны помогать родителям в кризисной ситуации, но часто их или нет, или родители не хотят туда обращаться. Но сегодня выросла плеяда приемных родителей, которые становятся ресурсными, не только для себя и своих детей, но и для других родителей.

Мы разработали проект - "Институт коучинга приемных родителей", чтобы опытные родители могли быть наставниками для новичков или тем, кому сейчас нужна помощь. Они готовы поделиться своим жизненным опытом, но иногда им его не хватает, не хватает психологических знаний или знаний об искусстве медиации. Мы объявили набор на 150 мест, а к нам пришло почти 500 заявок. И это очень радует - мы попали в точку. Это значит, что таких родителей много, такие родители востребованы и такие родители хотят учиться. Мы надеемся, что проект станет новой историей приемного родительства.

Разве не проще позвать в родительские сообщества специалистов и поговорить с ними о проблемах?

Армен Попов: Да, у нас на сайте, благодаря поддержке Фонда президентских грантов проводится большое количество лекций и вебинаров со специалистами. Это и психологи, и юристы, и врачи. А также параллельно мы проводим вебинары приемных родителей. И тут оказалось, что запрос на встречи с опытными приемными родителями очень высок. Все просто - те, кто хочет, и так найдет лекции и другие источники, а вот встретиться с опытными приемными родителями и услышать их мнение, не везде можно. Поэтому, мы модифицировали цикл вебинаров и назвали его "Родители, прием". Родители здесь обсуждают самые разные вопросы - проблему выгорания родителей, опыт работы с ребенком с ортопедическими проблемами. Много запросов на тему - много детей, как быть? Много запросов на тему родительских отношений. Тема эта очень сложная. Ведь, казалось бы, все делается во благо ребенка, но, если разрушится главная связка папа-и-мама, разрушится вся семья.

Вряд ли семья будет разрушена до основания, дети останутся с мамой…

Армен Попов: И здесь мы подходим к еще одной важной теме, которая стала настоящим открытием для нас - приемные папы. Мы давно привыкли к истории, что дети остаются с мамой, и что чаще всего инициатором приемного родительства выступают женщины. Папы обычно об этом не думают и даже не догадываются о том, что они могут стать замечательными приемными отцами. Мы провели курс вебинаров "Клуб приемных пап" и расспросили их о том, как сложилась их история приемного родительства. Чаще такие интервью дают мамы, пап не видно и не слышно. Самое интересное, что основными слушателями клуба стали - женщины, они с большим вниманием слушают лекции о том, как должны складываться в семье отношения между родителями. Открытием для меня стала тема одиноких приемных пап. Самая драматичная история одиночества приемного папы, когда по какой-то причине умирает мама и папа остается один с детьми. И к его чести и достоинству, он не отказывается от детей и продолжает этот трудный путь в одиночку.

Но если бы мне пришлось выбирать между замечательным приемным папой и полной семьей, я бы отдавал ребенка последним. Представьте себе, девочка-подросток, ей мама не нужна? Необходима. Но наши папы справляются и вызывают бесконечное уважение. Они не устают повторять, мы не пример для подражания, для ребенка важна полноценная семья. И очень радует, что в большом количестве приемных семей начинает рождаться такое качество. И это очень важна тенденция последнего времени. Важно, что растут горизонтальные связи среди приемных родителей. Они уже не ломятся к чиновникам, требуя привилегий, но чаще общаются между собой и это становится само-организованным сообществом. Они знают, как решить проблему и знают куда обратиться, если не могут решить ее сами.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов нам в этом году удалось серьезно наполнить контент портала, развить раздел для специалистов, существенно развить раздел, помогающий кандидатам в приемные родители не только найти ребенка в банке данных, но и изучить опыт других приемных семей, получить массу полезной информации. А самое главное - помочь тем, кто принял уже ребенка, но кому важно повысить свою родительскую компетенцию или просто получить ответы на важные сейчас вопросы или получить помощь. И в будущем мы планируем серьезно развивать это направление. Если раньше название нашего сайта звучало как призыв - Усыновите точка ру - возьмите свое счастье домой. То теперь мы в шутку говорим - Усыновили точка ру. И давайте подумаем, как с этим счастьем нам жить?

Пандемия как-то повлияла на устройство детей в семью?

Армен Попов: С одной стороны она сильно усложнила процесс. Во время карантина было невозможно оформить документы, госучреждения были закрыты. В ряде регионов выявилась странная позиция местных властей - доступ в детские дома был запрещен даже тогда, когда сняли карантин. И это серьезно тормозило процесс устройства. В первую очередь, закрытость отразилась на детях - понятно, что ребенку в трудных обстоятельствах легче в семье, чем в детском доме. Но тут надо отметить, что пандемия лишний раз доказала - где тонко, там и рвется. В тех детдомах, где работа с детьми и родителями была выстроена дружески, где хотели работать - там работа не прекращалась, люди находили какие-то новые способы существования.

Так было в Московской области, благодаря грамотной политике, более 90 процентов детей-сирот удалось на время карантина разместить в семьи. Это были и семьи сотрудников, и приемные семьи, которые согласились временно взять детей к себе. Там, где подход был формальный - детдома просто закрыли.

Вы общаетесь с приемными семьями всей страны. Как они пережили пандемию, ведь у многих из них более пяти детей.

Армен Попов: По-разному. Честно скажу, в нашей семье двое детей, и нам на карантине было непросто (смеется). И я боялся тревожить многодетных приемных родителей. Но, собравшись с духом, обзвонив многих, обнаружил радостную тенденцию - приемные семьи выдержали это испытание. Мы знаем, сколько браков распалось за время пандемии, сколько семей страдали от того, что оказались друг с другом в запертом пространстве. Но приемные семьи - очень крепкие союзы, для них карантин не стал неприятной историей. Более того, многие смогли взять еще детей и пережили все трудности с честью.

Справка "РГ"

Интернет-проект "Усыновите.ру" существует 15 лет. Когда проект запускался, в банке было 180 тысяч анкет детей-сирот. Сегодня - 41 тысяча. По словам специалистов, сейчас в банке данных остаются дети сложно-устраиваемой категории: дети с братьями и сестрами, дети-инвалиды и дети старшего возраста. Команда портала прикладывает все усилия, чтобы эти дети нашли своих родителей.