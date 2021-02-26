Зафиксировано беспрецедентное ослабление Гольфстрима

Атлантическая меридиональная циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC), больше известная как течение Гольфстрим, резко ослабла в последние десятилетия. Если процесс будет развиваться в том же направлении, это может привести к возникновению экстремальных погодных условий в Европе и США.

Как сообщается на сайте Потсдамского института изучения климатических изменений (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK), ученые из нескольких европейских стран объединили ряд ранее проведенных исследований, а также использовали так называемые косвенные данные "природных архивов", таких как океанические отложения или ледяные керны, чтобы восстановить историю AMOC за последние 1600 лет.

Гольфстрим словно огромный конвейер несет теплую поверхностную воду с экватора на север, в обратную сторону устремляется холодная и менее соленая вода, объясняет Стефан Рамсторф, инициатор исследования из PIK. Результаты исследования показывают, что течение было относительно стабильным до конца 19 века. С окончанием небольшого ледникового периода примерно в 1850 году поток начал замедляться, а с середины 20 века последовало второе, более резкое замедление.

Ранее Рамсторф и его коллеги уже рассчитали, что снижение скорости Гольфстрима составило около 15 процентов с середины прошлого века. Новая работа подтвердила этот вывод, а также позволила оценить ситуацию в более долгосрочном контексте.

Движущей силой AMOC является различная плотность воды в океане: теплая и соленая движется с юга на север, где она охлаждается и, таким образом, становится более плотной. Когда она становится достаточно тяжелой, вода опускается в более глубокие слои океана и течет обратно на юг. Глобальное потепление нарушает этот механизм: увеличение количества осадков и усиленное таяние ледникового щита Гренландии добавляют пресной воды к поверхности океана. Это снижает соленость и, следовательно, плотность воды, препятствуя ее погружению и таким образом ослабляя Гольфстрим, считают ученые.

Последствия замедления течения могут быть самыми разнообразными.

- Поверхностный поток AMOC на север приводит к отклонению водных масс на восток, в сторону от побережья США, это происходит из-за вращения Земли. По мере замедления течения этот эффект ослабевает, и у восточного побережья США может скапливаться больше воды, что приведет к повышению уровня моря, - пояснил еще один автор исследования Левке Цезарь из Ирландского национального университета в Мейнуте.

В Европе дальнейшее замедление AMOC может означать более экстремальные погодные явления, в том числе усиление зимних штормов и более сильную жару летом.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.