Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; N 53, ст. 8411; 2019, N 48, ст. 6739) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в части 3:

в пункте 1 слова ", в том числе на территории Российской Федерации" исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) зарегистрировано (создано) в государстве или на территории, которые являются членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и (или) членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), и (или) членом Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), и (или) членом Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК).";

б) в пункте 2 части 4 слово "взносы" заменить словом "вклады";

2) пункт 1 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"1) считается, что международная компания создана с даты первоначальной регистрации (создания) иностранного юридического лица, в том числе если до момента государственной регистрации международной компании иностранное юридическое лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции и впоследствии приняло решение о повторном изменении личного закона в установленном таким личным законом порядке;";

3) в статье 5:

а) дополнить частями 21 - 23 следующего содержания:

"21. При реорганизации международной компании в форме слияния с другой международной компанией вновь созданное юридическое лицо является международной компанией при условии, если место нахождения создаваемого в результате реорганизации хозяйственного общества расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края".

22. В случае присоединения международной компании к другой международной компании статус международной компании сохраняется у международной компании, к которой осуществляется присоединение.

23. При преобразовании международной компании одной организационно-правовой формы в международную компанию другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованной международной компании в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.";

б) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:

"4) решение высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении устава международной компании, а в случае, если до момента государственной регистрации международной компании иностранное юридическое лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции, также все предыдущие решения об изменении личного закона, принятые в порядке, установленном личным законом на момент принятия решения о редомициляции;";

в) в части 14 слова "в государстве своего первоначального" заменить словами "в государстве или на территории своего", слова "государства первоначального" заменить словами "государства или территории";

4) часть 3 статьи 6 дополнить словами ", либо лицу, действующему от имени международной компании на основании нотариально удостоверенной доверенности с полномочиями на получение таких сведений";

5) пункт 2 части 7 статьи 7 дополнить словами ", а в случае, если до момента государственной регистрации международной компании иностранное юридическое лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции, также копии всех предыдущих решений (выписки из решений) об изменении личного закона, принятых в порядке, установленном личным законом на момент принятия решения о редомициляции";

6) в статье 10:

а) в части 9 первое предложение изложить в следующей редакции: "Статус международной компании прекращается в случае реорганизации международной компании в форме присоединения к ней юридического лица, не являющегося участником специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края".";

б) часть 10 после слов "в форме слияния" дополнить словами "(за исключением случая слияния с другой международной компанией при условии, если место нахождения создаваемого в результате реорганизации хозяйственного общества расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края")";

7) в статье 11:

а) наименование после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

б) в части 1 слова "в иностранном государстве, законодательство которого" заменить словами "в иностранном государстве или на территории, законодательство которых", слова "в иностранном государстве в порядке" заменить словами "в иностранном государстве или на территории в порядке";

в) часть 2 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

г) в части 3:

пункт 1 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

пункт 2 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

д) часть 4 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

е) часть 5 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

ж) часть 6 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

8) в пункте 3 части 3 статьи 121 слова "в государстве, указанном" заменить словами "в государстве или на территории, указанных";

9) часть 5 статьи 122 после слов "иностранных государств" дополнить словами "или территорий".

Статья 2

Приостановить до 31 декабря 2021 года включительно действие:

1) пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2018, N 30, ст. 4544);

2) абзаца второго пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785).

Статья 3

Установить, что:

1) общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования;

2) общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью, повестка дня которого включает вопросы, указанные в абзаце втором пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", по решению исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью в 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).

Президент Российской Федерации В. Путин