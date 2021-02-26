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Текст:   Марина Трубилина 
16:50 26.02.2021

Замену лифтов ускорят с помощью факторинга

Ускорить замену лифтов предполагается за счет расширения программы факторинга. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на организованном "Российской газетой" и Общественным советом при Минстрое круглом столе, где эксперты совета подвели итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В декабре 2020 года правительство выделило 750 млн рублей на ускорение замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Кроме того, как рассказал Егоров, была введена система факторинга (это своего рода рассрочка платежа на определенных условиях) с рассрочкой на 7 лет. К сожалению, пока на замену лифтов с помощью факторинга заявок не поступает, отметил замминистра. Работа по расширению использования этой системы будет продолжаться, подчеркнул Егоров.

К 2025 году, когда вступают в силу новые требования к лифтовому оборудованию, необходимо заменить более 100 тысяч лифтов. "Большая задача стоит, - подчеркнул Егоров. - В год мы меняем 25-26 тысяч лифтов в стране. Думаю, такие инструменты как факторинг позволят нам быстро это сделать, особенно в регионах, которые не справляются с заменой лифтового оборудования".

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