Замену лифтов ускорят с помощью факторинга

Ускорить замену лифтов предполагается за счет расширения программы факторинга. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на организованном "Российской газетой" и Общественным советом при Минстрое круглом столе, где эксперты совета подвели итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году.

В декабре 2020 года правительство выделило 750 млн рублей на ускорение замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации.

Кроме того, как рассказал Егоров, была введена система факторинга (это своего рода рассрочка платежа на определенных условиях) с рассрочкой на 7 лет. К сожалению, пока на замену лифтов с помощью факторинга заявок не поступает, отметил замминистра. Работа по расширению использования этой системы будет продолжаться, подчеркнул Егоров.

К 2025 году, когда вступают в силу новые требования к лифтовому оборудованию, необходимо заменить более 100 тысяч лифтов. "Большая задача стоит, - подчеркнул Егоров. - В год мы меняем 25-26 тысяч лифтов в стране. Думаю, такие инструменты как факторинг позволят нам быстро это сделать, особенно в регионах, которые не справляются с заменой лифтового оборудования".