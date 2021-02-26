Земфира выпустила новый альбом "Бордерлайн" в полночь

Эта первый альбом певицы за восемь лет, причем записывала его Земфира два с половиной года, ограничив на это время свою концертную деятельность.

В новом диске 12 песен, причем некоторые из них уже выходили отдельными синглами, в частности "Крым" и "Остин", а "Абьюз" однажды звучала на фестивале. Ну, а уже тоже хорошо известная песня "Джозеф" в релиз не попала, равно как и "Злой человек" из саундтрека к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Очевидно, Земфира хотела максимально насытить альбом именно премьерами, среди которых выделяются треки "Таблетка", "Этим летом" и "Пальто".

При этом во время работы несколько поменялся состав музыкантов. Дмитрий Емельянов в нем остался, и снова отвечал за гитары, клавишные, программирование и продюсирование. И даже написал музыку к одной из композиций - " Мама". Причем, это первый случай, когда музыку пишет не сама Земфира, а доверяет это сделать кому-то другому… А вот Муджуса в финальной версии альбома уже не оказалось.

Зато в подготовке "Бордерлайна" участвовали в общей сложности четверо ударников.

Общее впечатление от альбома притягательное: в нем много музыки, драматизма, сострадания и переживаний, в немалом числе треков преобладают тревожные интонации. При этом Земфира использует разные вокальные приемы, и очень органично соединяет электрические инструменты, акустику, живые ударные и электронные лупы.

Кстати

Будем надеяться, что после выхода альбома "Бордерлайн" (что в переводе с английского означает "пограничная линия") Земфира в полном масштабе возобновит и свою концертную деятельность.