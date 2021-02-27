Андрей Бочкарев: В промзоне "Огородный проезд" построят комплекс офисных зданий

Как сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Москвы Андрей Бочкарев, новый офисный комплекс появится вместо бывшего хладокомбината N 9 на участке площадью 5,5 гектаров между станциями метро "Бутырская" и платформой Останкино будущего МЦД-3.

Бизнес-парк будет состоять из пяти корпусов, расположенных по периметру центральной площади. На первых этажах расположатся магазины и кафе с летними верандами, фитнес-центр.

В конце октября прошлого года получено разрешение на строительство двух корпусов первой очереди. Недавно там уже залили первый куб бетона в основание фундаментной плиты. Проект даст городу новые рабочие места - в первых двух корпусах их предусмотрено 16,5 тысячи. Прежнее вредное производство будет ликвидировано, вместо него появится новое модное общественное пространство, которое станет драйвером развития всего района, в котором остро ощущается дефицит досуговой инфраструктуры.

Территория промзоны включает такие предприятия, как Останкинский молочный комбинат, Останкинский мясоперерабатывающий завод, завод плавленых сыров, пивоваренный и асфальтобетонный заводы. Сегодня эта территория активно осваивается девелоперами.