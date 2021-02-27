"Барселона" опередила "Реал" в чемпионате Испании

"Барселона" в матче 25-го тура нанесла поражение "Севилье" со счетом 2:0. Этот успех позволил каталонцам опередить своего извечного соперника - мадридский "Реал".

"Барселона" в нынешнем сезоне не показывает уверенной игры. Поэтому результат матча в гостях против неуступчивой "Севильи", которая в турнирной таблице шла следом за каталонцами на четвертой строчке, вызывал у поклонников команды серьезные опасения.

Героем встречи, как это часто бывает, стал Лионель Месси. В первом тайме аргентинец отличным пасом бросил в прорыв Усмана Дембеле, который сумел поразить ворота соперника. А в конце встречи пришло время забивать самому. После отличной комбинации с партнером Месси ворвался в штрафную и, обыграв защитника, поразил ворота.

После этого успеха в активе каталонцев стало 53 очка, на одно больше чем у шедшего вторым "Реала". Но у мадридцев игра в запасе. Лидирует же другой столичный клуб - "Атлетико", набравший 55 очков.