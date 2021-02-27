Баскетболисты "Локомотива-Кубани" победили "Енисей" в Единой лиге ВТБ

После двухнедельного перерыва, связанного с выступлениями мужских сборных в квалификации Евробаскета-2022, возобновился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В субботу краснодарский "Локомотив-Кубань" дома победил "Енисей" из Красноярска - 100:98, а казанский УНИКС на своей площадке разгромил "Нижний Новгород" - 87:56.

Фото: Федор Обмайкин / ПБК "Локомотив-Кубань"

Игра на кубанской земле развивалась по противоречивому сценарию. Стартовую и заключительную четверти матча хозяева уступили с общей разницей "минус 15" (24:29 и 26:36 соответственно), но за счет успешного прорыва во второй десятиминутке (30:14) сумели добиться победы.

Последняя минута основного времени встречи получилась сверхрезультативной. За 60 секунд до сирены железнодорожники лидировали 92:84. Получается, что за минуту, а точнее, даже за 45 секунд соперники совместными усилиями набрали аж 22 очка. Но даже этих отчаянных скорострельных 14:8 в пользу сибиряков не хватило "Енисею" для победы. В этот короткий отрезок счет подрастал благодаря метким штрафным броскам после тактических фолов и дальним попаданиям. "Локомотив-Кубань" в присутствии 1611 зрителей сумел удержать перевес и по количеству побед сравнялся с действующим чемпионом турнира ЦСКА (оба клуба - по 11). Больше только у санкт-петербургского "Зенита" (15) и УНИКСа (14).

Показательно, то лучшими бомбардирами в составе краснодарцев стали баскетболисты, пришедшие в команду уже по ходу нынешнего сезона. Это означает, что селекционный отдел клуба работает грамотно и все приобретения пришлись ко двору. Защитник Найджел Уильям-Госс принес хозяевам 27 очков, а перебравшийся из саратовского "Автодора" игрок передней линии Дрю Гордон - 24. То есть на двоих рекрутов 51 очко - больше половины от всех набранных баллов командой в этой встрече.

"После длинного перерыва в чемпионате важно было выйти на площадку и победить, - подчеркнул главный тренер "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин. - Игра получилась неоднозначная. До последней четверти было много хороших моментов, а потом мы потеряли концентрацию. Дали забить много снайперам "Енисея", сами совершали простые ошибки и не так хорошо атаковали против зонной защиты соперника".

"Но все же самое главное - это итог, победа. Мы стали играть агрессивней, набрали сотню очков, что явно выше нашей нормы. С другой стороны, сделали меньше подборов, так что нужно добавлять в этом компоненте. В связи с перерывом на сборные у нас не было возможности тренироваться в полном составе, успели провести только одно занятие полной командой. Желание у игроков есть, но нужно добавлять во взаимопонимании", - отметил он.

В волжском противостоянии УНИКС - "Нижний Новгород" нельзя не отметить разгром, который хозяева учинили оппоненту в стартовой десятиминутке - 24:3.

Перед воскресными календарными играми в турнирной таблице лидирует "Зенит" (Санкт-Петербург, 15 побед и 2 поражения). Следом идут УНИКС (14-4), ЦСКА (11-5), "Локомотив-Кубань" (11-6), "Зелена-Гура" (Польша, 10-8). Также в зоне попадания в плей-офф находятся "Нижний Новгород" (8-7), "Химки" (7-7) и пермская "Парма" (7-8).