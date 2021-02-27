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27.02.2021 12:24
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости

Рубль

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Валюты и активы развивающихся рынков находятся под давлением роста базовых доходностей в США. Высокая инфляция в развивающихся экономиках требует ужесточения монетарной политики, что негативно сказывается на локальных долговых рынках и провоцирует отток иностранного капитала. Эти тенденции свойственны большинству развивающихся рынков, при это негативная динамика рубля и ОФЗ в данном сопоставлении выглядит мягче, чем у аналогов.

Поддержка со стороны налогового периода позволила рублю практически не измениться к доллару, тогда как сопоставимые валюты подешевели на 3-4,5% за неделю. Перспектива рубля в начале марта выглядит умеренно-негативной. Противостоять внешнему давлению вряд ли получится столь же эффективно из-за окончания налогового периода. Таким образом есть все поводы для возвращения курса доллара к отметке 75 рублей.

Нефть

Анна Морина, руководитель аналитического управления банка "Открытие":

- Следующая неделя будет достаточно важной для рынка нефти: 4 марта состоится онлайн-встреча министерского совета ОПЕК+, в ходе которого могут принять существенные для рынка решения.

Фото: gettyimages
ОПЕК+ уже в начале марта предстоит решить судьбу цен на нефть

Пока считается, что скорее всего ОПЕК+ с апреля 2021 года сократит ограничения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки (то есть фактически увеличит добычу), а Саудовская Аравия постепенно восстановит добычу, отказавшись от добровольных ограничений добычи на 1 млн баррелей в сутки.

На этом фоне с апреля рынок нефти может перейти либо в избыток, либо стать сбалансированным, что окажет давление на цену и уже с марта может вызвать более сильную коррекцию цен вниз.

Если решение ОПЕК+ будет другим (например, Саудовская Аравия решит увеличить добычу сразу на 1 млн баррелей в сутки), то при общем увеличении добычи мы увидим более сильное падение цен. Или, напротив, если ОПЕК+ решит не увеличивать добычу вовсе, то коррекция вниз будет менее выраженной.

При всех вариантах нужно учитывать, что текущий уровень цен достаточно высок для текущего соотношения спроса и предложения нефти на мировом рынке. С марта в любом случае предложение нефти немного вырастет по январским соглашениям ОПЕК+, что также окажет давление на цены. Кроме того, укрепление доллара США и рост доходностей по облигациям также косвенно негативно влияют на цены.

Значимые уровни поддержки для следующей недели - 64-62-60 долларов за баррель Brent.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
На фондовом рынке наблюдается бум инвестиций обычных граждан

- Российский рынок терпит довольно умеренные потери по сравнению с американскими индексами. Пока глобальный уход от риска в меньшей степени затрагивает российские активы, что отчасти связано с относительно небольшой долей иностранных инвесторов и значительной экспозицией на сырьевые активы, несмотря на стремительный рост последних месяцев стойко избегающих ощутимой коррекции.

Если ОПЕК+ на следующей неделе избежит частичной отмены ограничений, у нефтяного рынка может появиться дополнительная причина для роста. Не исключено, что этот фактор окажет дополнительную поддержку российским активам. Учитывая сильную фундаментальную картину американского рынка, наметившуюся остановку роста доходности казначейских облигаций и прошедшую коррекцию, мы считаем текущие уровни интересными для покупки.

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