ЦСКА в шестой раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Хоккеисты московского ЦСКА в шестой раз стали победителями регулярного чемпионата КХЛ, со счетом 1:0 обыграв главного конкурента - казанский "Ак Барс".

В субботу завершился регулярный чемпионат КХЛ, а ранее определились все участники плей-офф. В заключительный игровой день на кону был титул победителя "регулярки". В Казани за него сражались "Ак Барс" и ЦСКА. Казанцы до матча опережали своего соперника.

Матч прошел в упорной борьбе, и его судьбу решил один бросок в исполнении Артема Сергеева в середине второго периода.

Для ЦСКА нынешний успех в регулярном чемпионате стал третьим подряд и шестым в КХЛ. В первом раунде плей-офф армейцы сыграют с другим столичным клубом - "Спартаком".

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта.