Диетолог рассказала, при каких болезнях нельзя есть сырые овощи

Например, витамин С в большом количестве содержится в сырой капусте. И он при тепловой обработке разрушается. Однако в сыром состоянии капуста (особенно белокочанная) часто вызывает вздутие живота. В приготовленном виде такой эффект существенно ниже.
"Это связано со структурой пищевых волокон, которые входят в состав капусты", - поясняет врач.
По ее словам, все овощи в сыром виде не рекомендованы людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения. При наличии таких заболеваний следует выбрать приготовленные - тушеные, отварные, запеченные овощи и фрукты (например, печеные яблоки, тыкву, овощное рагу).
В некоторых овощах также содержатся вещества, которые усваиваются лучше в приготовленных блюдах. Например, в томатах содержится ликопин.
"В отдельных исследованиях было показано, что ликопин способствует снижению рисков онкологических заболеваний. Всасывание этого вещества в кишечнике улучшается при тепловой обработке пищи, содержащей ликопин, в присутствии жиров. Можно предположить, что, если томаты с маслом подвергать термической обработке, то ликопин будет усваиваться лучше. Но нужно знать: чем выше температура, воздействующая на ликопин, тем большее его количество будет разрушаться. Исследования показывают, что повышение температуры более 100°С и ее воздействие дольше 30 минут приводит к снижению содержания ликопина на 40%", - говорит Екатерина Бурляева.
Она добавляет, что ликопин содержится и в других плодах, имеющих красный цвет - например, в грейпфрутах и арбузах.