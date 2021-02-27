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Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, при каких болезнях нельзя есть сырые овощи

Текст: Татьяна Карабут
Принято считать, что в сырых овощах содержатся витамины, которые при приготовлении могут разрушаться. Это так. Но есть у этого правила исключения, говорит врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Например, витамин С в большом количестве содержится в сырой капусте. И он при тепловой обработке разрушается. Однако в сыром состоянии капуста (особенно белокочанная) часто вызывает вздутие живота. В приготовленном виде такой эффект существенно ниже.

"Это связано со структурой пищевых волокон, которые входят в состав капусты", - поясняет врач.

По ее словам, все овощи в сыром виде не рекомендованы людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения.​ При наличии таких заболеваний следует выбрать приготовленные - тушеные, отварные, запеченные овощи и фрукты (например, печеные яблоки, тыкву, овощное рагу).

В некоторых овощах также содержатся вещества, которые усваиваются лучше в приготовленных ​ блюдах. Например, в томатах содержится ликопин.

"В отдельных исследованиях было показано, что ликопин способствует снижению рисков онкологических заболеваний. Всасывание этого вещества в кишечнике улучшается при тепловой обработке пищи, содержащей ликопин, в присутствии жиров.​ Можно предположить, что, если томаты с маслом подвергать термической обработке, то ликопин будет усваиваться лучше. Но нужно знать: чем выше температура, воздействующая на ликопин, тем большее его количество будет разрушаться. Исследования показывают, что повышение температуры более 100°С и ее воздействие дольше 30 минут приводит к снижению содержания ликопина на 40%", - говорит Екатерина Бурляева.

Она добавляет, что ликопин содержится и в других плодах, имеющих красный цвет - ​ например, в грейпфрутах и арбузах.​

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