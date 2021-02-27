Экс-премьер Британии Тереза Мэй сделала прививку от COVID-19

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом она написала в Twitter.

"Это безопасно, эффективно и безболезненно", - цитирует РИА Новости Мэй. Она призвала граждан вакцинироваться, когда подойдет их очередь делать прививку. Экс-премьер убеждена, что, только защищая друг друга, можно победить коронавирус. Она также поблагодарила медработников, волонтеров и исследователей за их работу во время пандемии.

Напомним, в мае 2019 года Тереза Мэй объявила о своей отставке. Она отметила, что для нее было большой честью стать второй женщиной, занявшей пост премьер-министра. "Второй, но не последней", - сказала она.