Эксперты рассказали, как бороться с телефонными мошенниками

Специалист в области информационной безопасности Александр Власов и генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин дали советы, как бороться с телефонным мошенничеством.

По словам Щельцина, мошенников могут застать врасплох уточняющие вопросы, например "Как это произошло? Что случилось?", цитирует эксперта RT. Кроме того, специалист считает, что злоумышленникам лучше прямо заявить о том, что они мошенники: "Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки".

Специалист в области информационной безопасности Александр Власов добавил, что при любых подозрительных звонках не стоит продолжать разговор, а лучше сразу класть трубку. Также он заметил, что сейчас очень популярны виды мошенничества, когда человеку предлагают пройти бесплатное медицинское обследование или путевку в санаторий. И, наконец, эксперт посоветовал ни в коем случае не использовать слова "да" и нет" в беседе по телефону.