ФК "Химки" без главного тренера обыграл "Уфу" в 20-м туре РПЛ

Футболисты "Химок" одержали пятую победу в шести последних матчах чемпионата России, в 20-м туре обыграв на своем поле "Уфу" со счетом 2:1.

Химчане в пяти предыдущих матчах одержали четыре победы при одном ничейном результате и были фаворитами встречи, даже несмотря на отсутствие на скамейке запасных главного тренера Игоря Черевченко. Он приболел, а обязанности рулевого выполнял Валерий Климов.

В первом тайме командам не удалось отличиться, а после перерыва Мохамед Конате вывел подмосковную команду вперед. А на 62-й минуте Денис Глушаков удвоил преимущество "Химок". Через 12 минут хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Ильи Кухарчука, получившего вторую желтую карточку.

"Уфа" сумела отквитать один мяч - в компенсированное время второго тайма отличился Владислав Камилов, однако на большее гостей не хватило.

"Химки" набрали 28 очков и расположились на девятом месте в чемпионате. "Уфа" с 13 баллами находятся в зоне вылета из РПЛ, занимая 15-ю строчку.