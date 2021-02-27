"Формула-1" понесла рекордные убытки в 2020 году

Владелец "Формулы-1" компания Liberty Media подвела финансовые итоги 2020 года. Согласно отчету, за прошлый год "Формула-1" потеряла 386 миллионов долларов.

Как сообщает Motorsport, по сравнению с 2019 годом доходы "Формулы-1" упали почти на 900 миллионов долларов. И это рекордные цифры в истории гонок.

Причиной таких итогов стала пандемия коронавируса, из-за которой болельщики смогли посетить всего три гонки минувшего сезона.

По итогам года команды получили от "Формулы-1" на 300 миллионов долларов меньше, чем это было раньше.