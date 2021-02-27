Глава оргкомитета: Олимпиада в Токио должна пройти в присутствии зрителей

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут в присутствии зрителей. Такую точку зрения высказала глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

"Этот вопрос зависит от ситуации с распространением коронавируса, однако на других соревнованиях зрители присутствуют, поэтому возникает вопрос, почему Олимпийские и Паралимпийские игры нельзя провести с болельщиками", - заявила японка, которую цитирует газета Yomiuri Shimbun.

В начале марта начнется обсуждение допуска зрителей на Олимпиаду. В дискуссии примут участие представители японского правительства, администрации Токио, Международного олимпийского комитета (МОК), а также оргкомитета "Токио-2020". К концу следующего месяца, как отмечают журналисты, этот вопрос должен быть решен.

Напомним, что 25 марта в префектуре Фукусима стартует эстафета олимпийского огня. Факелоносцы пробегут по территории всех 47 регионов островного государства. Церемония открытия Игр намечена на 24 июля.