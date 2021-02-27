Главного тренера "Локомотива" удалили во время матча РПЛ с ЦСКА

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич получил красную карточку во время матча 20-го тура чемпионата России по футболу против другой московской команды - ЦСКА.

Сербский специалист остался недоволен решением главного судьи Павла Кукуяна, назначившего пенальти в ворота его команды в конце встречи. Николич накричал на рефери, в результате чего Кукуян сначала сделал ему предупреждение, а потом и вовсе удалил со скамейки.

Однако полузащитник ЦСКА Никола Влашич реализовать назначенный пенальти не сумел, пробив выше ворот. К тому моменту "Локомотив" вел в счете 2:0 благодаря голам Виталия Лисаковича и Гжегожа Крыховяка.