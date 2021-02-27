Гол Капризова из-за ворот помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес"

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил пятую в сезоне шайбу. Его гол помог "дикарям" обыграть "Лос-Анджелес" - 3:1.

"Миннесота" и "Лос-Анджелес" проводили уже шестой матч друг против друга в нынешнем сезоне. И снова одним из героев встречи стал российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. Именно в стартовом матче регулярки против "королей" россиянин смог открыть счет голам и передачам за новый клуб. Всего же в пяти играх против "Лос-Анджелеса" он набрал пять очков, забросив две шайбы и отдав три результативных передачи.

И на этот раз россиянин отметился голом, открыв счет на 13-й минуте встречи. Капризов после броска партнера пытался добить шайбу с острого угла, но не смог переиграть голкипера. Подхватив шайбу, он проехал за воротами и в падении завез шайбу в сетку.

Words can't describe how impressive of a skater Kirill Kaprizov is. pic.twitter.com/gNq8NozClZ — NHL (@NHL) February 27, 2021

Этот гол стал для Капризова пятым в сезоне. Также на его счету 11 голевых передач. Успех партнера закрепили Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. Лишь в конце встречи Джефф Картер сумел размочить счет.