Горбачев посоветовал Путину и Байдену встретиться

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президенты России и США должны обязательно провести личную встречу. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс".

Надо встречаться и договариваться, убежден Горбачев, призвав всех обеспокоиться задачей ядерного разоружения. "Вспомните президента США Рейгана, до переговоров он был самым отпетым консерватором, но, поняв проблему, стал активным участником переговорного процесса", - привел он пример из истории. Чтобы достичь прогресса, надо открыто идти навстречу друг другу, считает последний глава Советского Союза.

На вопрос, советует ли он начать переговоры лидерам России и США, Горбачев ответил: "Безусловно". Политик вспомнил, что когда отношения СССР и США были очень сложными, то написал Рейгану письмо и предложил встретиться и договориться, "потому что переговоры по ядерной безопасности захлебываются". "Через два дня я получил ответ от Рейгана - "за". Это было согласие на встречу. Как помните, дело сдвинулось с мертвой точки", - заключил Горбачев.