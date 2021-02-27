Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ по лыжным видам спорта

Тереза Йохауг из Норвегии выиграла золото в скиатлоне на проходящем в Германии чемпионате мира по лыжным видам спорта. Серебро и бронза в активе шведской команды.

В cубботу в программе лыжных гонок на чемпионате мира в Оберстдорфе два скиатлона. Первыми на старт вышли женщины, которым предстояло преодолеть 7,5 км классическим стилем и столько же - свободным.

За сборную России в этой гонке выступали Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.

В начале гонки норвежка Тереза Йохауг решила уйти в отрыв. Ее поддержали две представительницы Швеции - Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. В одном из моментов Карлссон и норвежка столкнулись и упали. Но это не помешало им вскоре нагнать беглецов.

Ближе к середине гонки лучшей из россиянок стала Сорина, шедшая в первой тройке. Однако затем Йохауг и Андерссон сумели немного ускориться, а россиянка их темп не поддержала, пропустив вперед Карлссон. При этом сама норвежка постепенно уходила от конкуренток.

Вторая половина гонки прошла под диктовку Йохауг, которая на финише показала результат 38:35,5 секунд. Второй результат у Карлссон, отставшей на 30 секунд. Бронза у другой шведки Андерссон, проигравшей своей соотечественнице всего 0,2 секунды.

Сорина стала лучшей из россиянок, показав восьмое время и проиграв чуть более минуты. Кирпиченко - 10-я, с отставание в полторы минуты, следом за ней финишировала Ступак. Непряева стала 16-й.