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27 февраля 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 26 февраля 2021 года № 123 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 2 (Зона 1) слова "Всеволожский", "Сланцевский" исключить; в графе 3 (Зона 2):

слова "Ломоносовский", "Лужский", "Сосновый Бор" исключить; дополнить словами "Всеволожский", "Сланцевский";

графу 4 (Зона 3) дополнить словами "Ломоносовский", "Лужский", "Сосновый Бор";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 3 (Зона 1) слова "Всеволожский", "Сланцевский" исключить;

в графе 4 (Зона 2):

дополнить словами ""Всеволожский", ""Сланцевский";

слова "Ломоносовский", "Лужский", "Сосновый Бор" исключить;

графу 5 (Зона 3) дополнить словами "Ломоносовский", "Лужский" "Сосновый Бор";

строку 19 изложить в следующей редакции:

строки 24 - 26 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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