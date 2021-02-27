Лыжник Большунов заявил, что контролировал ход победной для себя гонки на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов после победного финиша в скиатлоне заявил, что контролировал ход гонки и верил в свой успех.

В субботу Большунов одержал первую в карьере победу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии. В скиатлоне на 30 км россиянин уверенно разобрался с пятью представителями сборной Норвегии и, совершив стремительный рывок незадолго до финиша, убежал от Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда.

"Сегодня реально понимал, что могу бежать и выигрывать. Даже сегодня, когда вышел на разминку, понимал, что можно не разминаться, а сразу начинать гонку, делать свою работу. Бежал в последний подъем и во время каждого движения говорил, что сегодня я должен стать чемпионом мира. Когда выкатывался на финишный спуск, появились слезы на глазах, так как понимал, что это победа", - сказал Большунов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Российский лыжник также раскрыл свою тактику на последнем круге гонки. "У меня был контроль, главное было добить Клебо, чтобы на финише было попроще, и я это сумел сделать, а там просто оставалось быть рядом, чтобы на финишном подъеме сделать так, как я могу", - заявил он.