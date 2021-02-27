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27.02.2021 14:38
Рубрика: Общество

Медики выявили влияние витамина В6 на течение COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: AFP/Thibault Savary Фото: AFP/Thibault Savary
Фото: AFP/Thibault Savary

Ученые Университета Хиросимы в Японии пришли к выводу, что витамин В6 может смягчить цикотиновый удар у пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщает MedicalXpress.

Фото: EPA-EFE/KIM CHUL-SOO
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По словам автора исследования профессора Танутчапорн Кумрунгзее, витамин B6 - это ключ к защите от цитокинового шторма при COVID-19, он обладает колоссальным потенциалом для борьбы с последствиями коронавируса.

Исследователи проанализировали данные о влиянии витамина B6 на здоровье людей с различными хроническими заболеваниями. Они выяснили, что у людей с хроническими воспалениями, гипертонией, ожирением, диабетом и сердечными заболеваниями уровень витамина В6 всегда ниже, чем у здоровых. При его дефиците иммунная функция резко падает. В этом ученые определили причину большей восприимчивости "хроников" к COVID-19.

Коронавирус SARS-СoV-2 опасен тем, что наносит повреждения дыхательной системе. Воспаляются клетки капилляров легких, возникает тромбоз, закупоривающий капилляры других органов, отчего страдают также сердце, печень, почки, суставы.

Если же вводить витамин таким больным, то можно существенно облегчить их состояние, смягчая остроту так называемого "цикотинового шторма". Витамин B6 борется с воспалительными процессами, уменьшает количество инфламмасом, отвечающих за активацию воспалительного ответа, а также снижает уровень окислительного и карбонильного стресса и может предупреждать развитие тромбоза.

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