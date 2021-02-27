Мишустин упростил правила итоговой аттестации школьников в 2021 году

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил формат проведения итоговой аттестации школьников в 2021 году. Из-за коронавируса она пройдет по упрощенным правилам.

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору. Аттестаты они получат по результатам обязательных русского языка и математики.

Выпускникам 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам - русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Выпускникам, которые собираются продолжить обучение в вузах, предстоит пройти ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Отдельные правила установлены для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.