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27.02.2021 08:54
Рубрика: В мире

На Украине оппозиционный телеканал отключили через час вещания

Текст: Александр Саможнев

Три закрытых по указу президента Владимира Зеленского оппозиционных телеканала - ZIK, NewsOne и "112" создали единый канал "Перший незалежний", который вышел в эфир в 18.00 26 февраля. Однако через час после начала вещания его сигнал исчез со спутника, а кабельные операторы начали его отключать в своих сетях. На канале заявили, что его отключили по требованию СБУ, сообщает портал strana.ua.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Соучредителями "Першого незалежного" стали сотрудники трех закрытых каналов. "Пусть теперь власти попробуют ввести санкции против сотни журналистов", - комментировал создание нового телеканала один из руководителей Артем Марчевский.

По его словам, коллектив не распадается. На канале, который станет площадкой для плюрализма мнений, будут ток-шоу, аналитические проекты, новости в разных новых и старых жанрах. Канал будет вещать на спутнике ASTRA-4A. Также его можно найти в крупнейших кабельных сетях провайдеров программной услуги "Воля", Triolan и других операторов.

Коллектив телеканала подготовил обращение к депутатам Европарламента, генеральному секретарю Совета Европы, представительству Евросоюза, председателю ОБСЕ и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и другим правозащитным организациям. Журналисты требуют прекратить расправу над неугодными СМИ.

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