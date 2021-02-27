На Украине оппозиционный телеканал отключили через час вещания

Три закрытых по указу президента Владимира Зеленского оппозиционных телеканала - ZIK, NewsOne и "112" создали единый канал "Перший незалежний", который вышел в эфир в 18.00 26 февраля. Однако через час после начала вещания его сигнал исчез со спутника, а кабельные операторы начали его отключать в своих сетях. На канале заявили, что его отключили по требованию СБУ, сообщает портал strana.ua.

Соучредителями "Першого незалежного" стали сотрудники трех закрытых каналов. "Пусть теперь власти попробуют ввести санкции против сотни журналистов", - комментировал создание нового телеканала один из руководителей Артем Марчевский.

По его словам, коллектив не распадается. На канале, который станет площадкой для плюрализма мнений, будут ток-шоу, аналитические проекты, новости в разных новых и старых жанрах. Канал будет вещать на спутнике ASTRA-4A. Также его можно найти в крупнейших кабельных сетях провайдеров программной услуги "Воля", Triolan и других операторов.

Коллектив телеканала подготовил обращение к депутатам Европарламента, генеральному секретарю Совета Европы, представительству Евросоюза, председателю ОБСЕ и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и другим правозащитным организациям. Журналисты требуют прекратить расправу над неугодными СМИ.