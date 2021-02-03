Зеленский объяснил, чем ему мешали заблокированные на Украине телеканалы

Телеканалы "112 Украина", "Ньюс-уан" и "Зик", заблокированные Киевом, подрывали усилия власти по реформированию и европейской и евроатлантической интеграции. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил во время встречи с послами стран Группы семи и Евросоюза.

"Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - приводит ТАСС слова Зеленского.

Украинский лидер отметил, что эти телеканалы "длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний" на Украине. Целью был подрыв реформ и курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Напомним, Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и владеющего ими депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В списке ограничений значатся, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Вдобавок телекомпаниям запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

Фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде заявила, что инициирует импичмент Владимиру Зеленскому в связи с его решением закрыть некоторые телеканалы страны.