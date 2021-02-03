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Рубрика: В мире

Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы

Текст: Петр Лихоманов
Президент Украины ввел в действие решение Совета безопасности и обороны Украины (СНБОУ), которым с полуночи 3 февраля прекращается вещание трех оппозиционных телеканалов Украины - NewsOne, ZIK и "112 Украина". Все оставшиеся телеканалы, дававшие альтернативный взгляд на события в стране, отключены от эфира. Как сообщают местные СМИ, их студии блокированы полицией.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Формально решение СНБОУ касается депутата парламента Тараса Козака, соратника главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Козак является владельцем медиа-холдинга, в который входят телеканалы.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Поводом же для санкций против депутата и каналов стала, в частности, трансляция встречи Медведчука с президентом России в октябре прошлого года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины "Cпутник V" на Украину. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины счел прямые включения из Москвы нарушением украинского законодательства и по итогам проверки рекомендовал СНБОУ лишить телеканалы лицензий на вещание. Соответствующее решение совета вчера одобрил Зеленский.

В этой связи президенту Украины напоминают слова, сказанные им в сентябре 2019 года: "Я очень уважаю каждый канал и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий".

Руководство телеканалов и депутаты ОПЗЖ намерены обратиться в суды и поставить вопрос о фактическом введении цензуры на Украине. В свою очередь творческие коллективы обратились к Зеленскому со следующим заявлением: "Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK, а также введении санкций против владельца холдинга - народного депутата Тараса Козака. Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости". Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах". Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире. Обращаемся к президенту Украины: если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся. Потому займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь. А мы продолжим говорить правду гражданам Украины".

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