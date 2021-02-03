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Рубрика: В мире

Зеленскому инициируют импичмент из-за закрытия украинских телеканалов

Текст: Диана Ковалева
Фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с его решением закрыть некоторые телеканалы страны. Об этом с трибуны парламента заявил сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

"В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей… Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной", - заявил политик.

Фото: AP Photo
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Напомним, что ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и владеющего ими депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В списке ограничений значатся, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Вдобавок телекомпаниям запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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