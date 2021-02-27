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27.02.2021 18:40
Рубрика: Общество

Названы возможные последствия перенесенного коронавируса

Текст: Михаил Русин
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Специалисты оценили возможные негативные последствия для организма, возникающие после перенесенной коронавирусной инфекции.

Фото: EPA-EFE/KIM CHUL-SOO
Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона человек

Как подчеркнула в беседе с RT профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, в некоторой степени "открутить" воздействие коронавируса можно, если этим заниматься, но многое будет зависеть от особенностей переболевшего пациента. Молодому человеку это сделать легче, чем пожилому. Сказываются и другие индивидуальные особенности.

"Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить. В зависимости от наших конкретных склонностей организма мы получаем то или другое. При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко - там и рвется", - объясняет Баранова.

Между тем главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко отмечает, что после коронавируса у человека может проявиться так называемый мультисистемный воспалительный синдром. "Это комплекс проблем, который связан с аутоиммунной агрессией организма самого к себе", - заявила она.

В результате такого синдрома могут пострадать различные органы-мишени, например почки или сердце. Лысенко, в частности, упоминает больше количество миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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