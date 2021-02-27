Указ губернатора Нижегородской области от 25 февраля 2021 года № 25 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 4.2:

а) абзац первый дополнить словами: "; с 1 по 14 марта 2021 г.";

б) в абзаце втором слова "по 28 февраля" заменить словами "по 14 марта".

1.2. Абзац десятый пункта 4.3 признать утратившим силу.

1.3. Подпункт "ж" пункта 5.2 признать утратившим силу.

1.4. В пункте 5.14:

а) в подпункте "а" слово "мероприятия" заменить словами "спортивных соревнований общероссийского и международного значения";

б) подпункт "б" после слов "гостевых команд (участников)" дополнить словами "спортивных соревнований общероссийского и международного значения".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







