Один человек погиб при взрыве в больнице украинского города Черновцы

В городской клинической больнице №1 в украинском городе Черновцы по неустановленным причинам произошел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще один пострадал, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается, что возгорание произошло в 13.15 по местному времени (14.15 мск) на втором этаже пятиэтажного здания клиники. Через 15 минут пожар был потушен, 20 человек эвакуировали.

Заместитель председателя Черновицкой областной администрации Наталья Гусак также подтвердила факт происшествия. "В горбольнице №1 произошел взрыв. Есть жертвы", - написала она на своей странице в Facebook, добавив, что занимается "госпитализацией пациентов в другие лечебные учреждения".

Это уже не первое ЧП в Черновцах. Ранее произошел взрыв в торгово-развлекательном центре города. По счастливой случайности пострадавших не оказалось. Были зафиксированы повреждения помещений и имущества.