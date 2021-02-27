Опубликованы проекты приказов об особенностях ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Кто получит золотую медаль и аттестат с отличием в 2021 году? Можно ли еще успеть изменить выбранные для сдачи предметы ЕГЭ и сроки? Сколько экзаменов нужно сдавать девятиклассникам? Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали на этой неделе сразу несколько проектов приказов, которые утверждают особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

Напомним, заявления на участие в ЕГЭ у всех ребят принимались до 1 февраля 2021 года. Однако о том, что вместо "Единого" появилась возможность сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), стало известно только перед Новым годом. Теперь появились документы, которые закрепят эти изменения. "Российская газета" собрала самые важные из них.

- В 2021 году для получения аттестата выпускники 11-х классов, не планирующие поступать в вузы, должны будут сдать Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике, - сообщает Рособрнадзор. - Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку.

Но так как обо всех этих изменениях стало известно не в начале учебного года, а в середине - ребятам сейчас дается больше времени для того, чтобы скорректировать свой выбор - сдавать им ЕГЭ или все-таки ГВЭ.

- Выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК), - сообщает Рособрнадзор. - Заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода. Участники, зарегистрировавшиеся на ЕГЭ-2021, вправе изменить или дополнить перечень выбранных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ. Заявление об этом необходимо подать в ГЭК не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

Основной период ЕГЭ планируется провести с 31 мая по 2 июля.

При этом для ребят, претендующих на аттестат с отличием и золотую медаль, в 2021 году тоже будут особые условия.

Первое: медаль "За особые успехи в учении" вручается выпускнику, имеющему итоговые отметки "отлично" по всем предметам, которые он изучал в 10-11 классах.

Второе: если выпускник не хочет поступать в вуз и сдает ГВЭ - то для "медали" достаточно будет отметки 5 баллов по предметам "Русский язык" и "Математика".

Третье: а вот если выпускник сдает ЕГЭ и поступает в вузы - то для "медали" нужно получить не менее 70 баллов русскому языку и удовлетворительные результаты экзаменов по всем предметам по выбору, которые он сдает в форме ЕГЭ.

Такие же условия стоят и для получения аттестата с отличием.

Что с ОГЭ? Девятиклассникам для получения аттестата нужно будет сдавать только ОГЭ по русскому языку и математике.

- Государственная итоговая аттестация по физике, биологии, химии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому и испанскому), информатике, родному языку и литературе народов России на родном языке в 2021 году не проводится, - сообщается в документе, который регламентирует экзамены у девятиклассников.