От Антарктиды откололся айсберг размером с Петербург

Айсберг, площадь которого оценивается в 1270 квадратных километров, откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде.

Как рассказали в Антарктической службе Великобритании, ссылаясь на данные британской исследовательской станции Halley, крупные трещины толщиной 150 метров стали образовываться на леднике более десяти лет назад.

В результате в начале этого года процесс стал стремительно развиваться - одна из крупных расселин в сутки увеличилась на один километр. В феврале это привело к образованию гигантского айсберга.

Руководитель службы Джейн Фрэнсис отметил, что за состоянием ледника специалисты следили и продолжают следить, используя современные технологии. В том числе, высокоточные GPS-инструменты.

"Они находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется", - уточнила Фрэнсис.

Напомним, осенью 2019 года от Антарктиды откололся айсберг весом 314 миллиардов тонн, передает РИА Новости.