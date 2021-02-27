От оперы до Queen: солистки Soprano показали премьеру "10"

Эту премьеру из-за пандемии пришлось переносить трижды. Зато теперь Soprano дали сразу два концерта, и всякий раз в зале было максимально разрешенное Роспотребнадзором количество зрителей.

Неудивительно, ведь в репертуаре арт-проекта как арии из опер, так и зонги из популярных мюзиклов, и поп, рок-хиты - то есть высокопрофессионально исполненная музыка на любой вкус. Да и зрители успели соскучиться по семи красивым девушкам-солисткам с голосами сопрано. И по столь масштабным программам: со сложными декорациями, как будто из затейливых квестов, эффектными и красивыми хореографическими номерами, оригинальными световыми решениями и спецэффектами.

А еще важно - Soprano успели выпустить новый диск - "10", песни с которого тоже прозвучали в юбилейной программе, посвященной 10-летию коллектива.

В ней оказались и классика - "Ария Далилы", где солировала Евгения Фанфара, и "Шербурские зонтики", нежно и светло спетые Татьяной Богданчиковой, и стадионный хит Queen - Somebody To Love, в котором фанк-soprano Екатерина Мурашко отвечала и за вокал, и за партию ударных. Роджеру Тейлору из Queen, который тоже любит совмещать эти два амплуа, наверняка понравилось бы!

Спели Soprano и появившиеся в их репертуаре за время пандемии итальянские треки Un Sordomuto Amore, Canta Me и Adagio…

Ну, а в конце была знаменитая советская песня "Течет река Волга", слова которой с солистками Soprano пел уже весь зал.