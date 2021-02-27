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27.02.2021 10:40
Рубрика: В мире

Палата представителей США одобрила план стимулирования экономики

Текст: Александр Саможнев

План президента США Джо Байдена на 1,9 триллиона долларов, направленный на борьбу с человеческими и экономическими последствиями covid-19, приняла палата представителей Соединенных Штатов.

Законопроект набрал достаточное количество голосов для его утверждения, сообщает Reuters.

Администрация США предложила список мер, направленных на то, чтобы помочь людям и экономике оправиться от пандемии предоставлением государственной и местной помощи, более щедрых пособий по безработице и проведением массовой вакцинации, отмечают эксперты.

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