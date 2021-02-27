Путин выступил с видеообращением в День сил спецопераций

У российских Вооруженных сил есть все возможности для решения задач особой важности и сложности, в их рядах бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, заявил президент в видеообращении военнослужащим и ветеранам Сил спецопераций.

"Создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы", - подчеркнул Владимир Путин.

"У России, у наших Вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности", - отметил президент.

"Вы не раз доказывали это, когда побеждали "не числом, а уменьем", наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности", - подчеркнул Путин.

"В рядах Сил специальных операций служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества", - заключил президент.