Андрей Бочкарев: Новая дорога свяжет Калужское и Варшавское шоссе

Новая поперечная магистраль между вылетными трассами Калужским и Варшавским шоссе строится в 2 этапа, напомнил сегодня на субботнем объезде строек заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"В 2019 году открылся первый участок от Калужское шоссе до деревни Яковлево (5,5 км). Второй участок - от деревни Яковлево до Варшавского шоссе - планируем открыть в 2022 году, его длина 12 км", - сказал он.

В составе дороги, рассказал заммэра, строятся путепровод через пути МЦД-2, эстакада на Варшавском шоссе, мост через реку Десна". Общую готовность дороги он оценил в 60%. Отметил, что уже выполнена "надвижка" всех пролетных строений путепровода через железнодорожные пути МЦД-2. Сейчас идет укрепление конструкций пролетов, подпорных стен, монтаж коммуникаций путепровода. Его готовность - 80%.

​Эстакада на Варшавском шоссе готова на 80% - на ней установлены все пролеты на 10 железобетонных опор. На мосту через реку Десну установлены все опоры, возведены часть пролетов.

Новая четырехполосная дорога Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево позволит жителям Троицка напрямую выезжать на "варшавку", а также добираться до платформы "Остафьево" МЦД-2.