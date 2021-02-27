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27.02.2021 12:00
Рубрика: Общество

Андрей Бочкарев: За три года в Москве будет построено 60 объектов здравоохранения

Текст: Любовь Проценко
Столица продолжает масштабное строительство объектов здравоохранения, сообщил сегодня на субботнем объезде заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

В самое ближайшее время, в апреле, в частности, будет достроена детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену на Судостроительной улице в Нагатинском затоне. Андрей Бочкарев подчеркнул: "К освоению новых территорий мы подходим комплексно, уделяя особое внимание строительству социальной инфраструктуры и в первую очередь поликлиник".

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Медучреждение, по его словам, строится в соответствии с новым стандартом поликлиник "Московский стандарт +". Мощность рассчитана на 250 посещений для детей и 500 для взрослых в день. Входы для маленьких пациентов и для взрослых отдельные. В здании новой поликлиники также откроется женская консультация на 96 посещений.

​В детской поликлинике предусмотрены:

  • ​- отделения медицинской профилактики и педиатрическое;
  • - ​кабинеты функциональной диагностики;
  • - дневной стационар и хирургический блок кабинетов.

Во взрослой поликлинике будут работать:

  • - кабинет вакцинопрофилактики;
  • - отделение врачей общей практики;
  • - хирургический блок;
  • - ​дневной стационар и отделение реабилитации;
  • - отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами для взрослых и детей.

В настоящее время готовность объекта - 75%.

"Всего в течение трех лет мы планируем построить свыше 60 объектов здравоохранения за счет города", - сказал Андрей Бочкарев.

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