Андрей Бочкарев: За три года в Москве будет построено 60 объектов здравоохранения

В самое ближайшее время, в апреле, в частности, будет достроена детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену на Судостроительной улице в Нагатинском затоне. Андрей Бочкарев подчеркнул: "К освоению новых территорий мы подходим комплексно, уделяя особое внимание строительству социальной инфраструктуры и в первую очередь поликлиник".
Медучреждение, по его словам, строится в соответствии с новым стандартом поликлиник "Московский стандарт +". Мощность рассчитана на 250 посещений для детей и 500 для взрослых в день. Входы для маленьких пациентов и для взрослых отдельные. В здании новой поликлиники также откроется женская консультация на 96 посещений.
В детской поликлинике предусмотрены:
- - отделения медицинской профилактики и педиатрическое;
- - кабинеты функциональной диагностики;
- - дневной стационар и хирургический блок кабинетов.
Во взрослой поликлинике будут работать:
- - кабинет вакцинопрофилактики;
- - отделение врачей общей практики;
- - хирургический блок;
- - дневной стационар и отделение реабилитации;
- - отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами для взрослых и детей.
В настоящее время готовность объекта - 75%.
"Всего в течение трех лет мы планируем построить свыше 60 объектов здравоохранения за счет города", - сказал Андрей Бочкарев.