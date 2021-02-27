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27.02.2021 12:49
Рубрика: Происшествия

ДТП с участием экскаватора произошло на Ленинградском шоссе в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: пресс-служба ГО, ЧС и ПБ Москвы Фото: пресс-служба ГО, ЧС и ПБ Москвы
Фото: пресс-служба ГО, ЧС и ПБ Москвы

Утром в субботу на севере города столкнулись легковой автомобиль и экскаватор. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили "РГ" в департаменте ГО, ЧС и ПБ Москвы.

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Как рассказали в пресс-службе, утром 27 февраля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: легковой автомобиль столкнулся с экскаватором, в результате чего последний перевернулся. Авария произошла на Ленинградском шоссе, напротив дома № 41А. Были перекрыты полосы движения. Водитель легкового авто получила травмы.

К месту происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты спасателей АСО №2 и автокрана ПСО №204 ГКУ "ПСЦ".

По прибытии пожарные извлекли женщину из автомобиля и передали ее врачам скорой помощи. Водитель экскаватора был осмотрен медиками, от госпитализации отказался.

При помощи автокрана экскаватор был установлен на колеса. Движение возобновилось. Однако к 12:30 в районе места аварии все еще наблюдается пробка.

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